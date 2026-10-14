Еще одна блондинка в команде Трампа: что известно о новой пресс-секретаре Белого дома Кэти Захарии

Кэти Захария / © Associated Press

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В Белом доме — новая пресс-секретарь. Дональд Трамп назначил на эту должность 42-летнюю Кэти Захарию, сменившую Кэролайн Левитт. О кадровом решении президент сообщил 9 октября, а уже 13 октября его новая пресс-секретарь провела первый брифинг.

Кэти Захария /Instagram Кэти Захарии

Кэти Захария / © Getty Images

До назначения Кэти работала советником по коммуникациям в Trump Media & Technology Group — компании, управляющей платформой Truth Social. Ранее она была пресс-секретарем Министерства внутренней безопасности США и выступала в качестве политического комментатора на Fox News и Newsmax. Представляя Захарию, Трамп подчеркнул ее преданность и многолетнюю поддержку.

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Дональд Трамп и Кэти Захария/Instagram Кэти Захарии

Кэти получила степень бакалавра в Университете Пеппердайна в 2007 году, а в 2011-м закончила там обучение по специальности «право». При этом ее юридические полномочия стали предметом внимания СМИ: The Washington Post сообщила, что не нашла подтверждения ее допуска к адвокатской практике в США. Поэтому юридическое образование и подтвержденный статус адвоката в данном случае требуют разграничения.

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Кэти Захария/Instagram Кэти Захарии

Кэти Захария/Instagram Кэти Захарии

Кэти Захария/Instagram Кэти Захарии

Захария замужем за Тайлером Захарией, который работает в киноиндустрии. Супруги воспитывают четверых детей. По словам Кэти, в период с 2014 по 2020 год она сосредоточилась на их воспитании, а совмещать семью с работой им помогает взаимная поддержка.

Кэти Захария с семьей/Instagram Кэти Захарии

Кэти Захария с детьми/Instagram Кэти Захарии

Для своего первого брифинга новая пресс-секретарь выбрала темно-синий костюм, состоявший из юбки-карандаша и двубортного жакета с крупными золотистыми пуговицами. На Кэти также была белая блузка с закрученной деталью у шеи и небольшим V-образным вырезом спереди.

Кэти Захария / © Associated Press

Кэти Захария и Дональд Трамп / © Associated Press

Захария украсила уши бриллиантовыми серьгами-пуссетами. У нее была прическа с локонами и боковым пробором, а также макияж с черной подводкой и розовым блеском на губах.

Кэти Захария / © Associated Press

Кстати, ее предшественница Кэролайн Левитт тоже блондинка, как и помощница президента Натали Харп. Похоже, светлые волосы — заметная общая черта нескольких женщин из команды Трампа. Это даже дает повод пошутить о его симпатии к блондинкам.

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