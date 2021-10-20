Еще одна брошь в стиле ар-деко: рассматриваем бриллиантовое украшение Елизаветы II

На выходных монарх посетила ипподром Аскот, на котором прошел День чемпионов Великобритании QIPCO.

Там Елизавета II появилась в красивом аутфите. На ней было синее двубортное пальто с черным воротником, манжетами и пуговицами, а также синее платье. К нему королева подобрала элегантную синюю шляпу с черной каймой.

Брошка королевы Елизаветы II / Getty Images

Традиционным элементом декора в каждом образе Ее Величества являются броши. В этот день на ней была брошь с бриллиантами инкрустирована двумя крупными жемчужинами и канареечным желтым бриллиантом. Елизавета носит украшение с 1953 года, как раз в этот год ушла из жизни ее бабушка королева Мария. Есть вероятность, что именно от нее королева и унаследовала украшение. Это потрясающее произведение искусства в стиле ар-деко.

Королева Елизавета II / Getty Images

Ранее Елизавета II надевала другую брошь в стиле ар-деко из белого золота с длинным стеблем и двумя лепестками, которые образуют венок-тиару. Она тоже принадлежала ее бабушке королеве Марии.

Королева Елизавета II / Getty Images

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