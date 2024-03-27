Еще одна деталь: что привлекло внимание в откровенном видео принцессы Уэльской

В прошлую пятницу принцесса Уэльская поделилась со всем миром не очень хорошими новостями, сообщив, что проходит профилактическую химиотерапию, так как у нее выявили рак.
В своем видео, которое она записала сидя на деревянной лавочке около своего дома в Виндзоре, принцесса направила трогательное послание поддержки всем больным раком. Видео, снявшее BBC Studios, Кэтрин записала сидя на скамейке на фоне цветущих нарциссов.
Как пишет express, нарциссы, являются национальным цветком Уэльса (еще один намек на ее королевский титул), уже давно ассоциируются с больными раком и выжившими, поскольку они символизируют силу, стойкость, мужество, жизнь и новые начинания. Исследование 2018 года, проведенное Дени Лафонтеном с факультета наук Свободного университета Брюсселя (ULB) в Бельгии, показало, что нарциссы обладают противораковыми свойствами, поскольку их экстракт может помочь в борьбе с раком.
Также ранее сообщалось, что зоркие поклонники заметили еще две важные детали в видео принцессы Уэльской, где она рассказала о своем диагнозе.
Сейчас Кэтрин с мужем Уильямом и тремя детьми находится на каникулах в Анмер-холле в Норфолке.
Читайте также:
- Король был тронут: как прошла частная встреча за ланчем Чарльза и принцессы Кейт
- В соцсети показали неизданное ранее фото принцессы Уэльской
- Выразила поддержку: Кэтрин Зета-Джонс написала трогательный пост принцессе Уэльской