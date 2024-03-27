Еще одна деталь: что привлекло внимание в откровенном видео принцессы Уэльской

В прошлую пятницу принцесса Уэльская поделилась со всем миром не очень хорошими новостями, сообщив, что проходит профилактическую химиотерапию, так как у нее выявили рак.

В своем видео, которое она записала сидя на деревянной лавочке около своего дома в Виндзоре, принцесса направила трогательное послание поддержки всем больным раком. Видео, снявшее BBC Studios, Кэтрин записала сидя на скамейке на фоне цветущих нарциссов.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Как пишет express, нарциссы, являются национальным цветком Уэльса (еще один намек на ее королевский титул), уже давно ассоциируются с больными раком и выжившими, поскольку они символизируют силу, стойкость, мужество, жизнь и новые начинания. Исследование 2018 года, проведенное Дени Лафонтеном с факультета наук Свободного университета Брюсселя (ULB) в Бельгии, показало, что нарциссы обладают противораковыми свойствами, поскольку их экстракт может помочь в борьбе с раком.

Также ранее сообщалось, что зоркие поклонники заметили еще две важные детали в видео принцессы Уэльской, где она рассказала о своем диагнозе.

Сейчас Кэтрин с мужем Уильямом и тремя детьми находится на каникулах в Анмер-холле в Норфолке.

Читайте также: