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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
228
Время на прочтение
2 мин

Еще одна королевская свадьба: леди Марина Виндзор в белом платье и тиаре с бриллиантами вышла замуж

Леди Марина Виндзор вышла замуж за Нико Маколея, а ее кузина поделилась свадебными снимками в Instagram.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леди Марина Виндзор и Нико Маколей

Леди Марина Виндзор и Нико Маколей / © instagram.com/floravesterberg

Пара, объявившая о своей помолвке прошлым летом, связала себя узами брака в присутствии близких родственников и друзей в церкви в Великобритании.

Леди Марина — внучка покойной герцогини Кентской — выглядела в день свадьбы сияющей в элегантном белом платье, а ее новоиспеченный муж — щеголеватым в темном костюме.

Леди Марина Виндзор и Нико Маколей / © instagram.com/floravesterberg

Леди Марина Виндзор и Нико Маколей / © instagram.com/floravesterberg

По данным Hello! свадебное платье, сшитое на заказ дизайнером из ателье экологичной одежды Ларисой фон Планта, было дополнено эффектной фатой из старинного габсбургского кружева. Завершала образ тиара, имеющая богатую королевскую историю. Это изысканное фамильное украшение когда-то принадлежало ее прабабушке, принцессе Марине Греческой и Датской, которая унаследовала его от своей свекрови, королевы Марии. Тетя леди Марины, леди Хелен Тейлор, ранее выбрала это культовое украшение для своей свадьбы с Тимоти Тейлором в 1992 году.

То, что невеста надела эти эффектные украшения было особенно трогательным в свете печальной кончины бабушки Марины, герцогини Кентской, в сентябре 2025 года в возрасте 92 лет, которая также носила это украшение.

Леди Марина Виндзор и Нико Маколей / © instagram.com/floravesterberg

Леди Марина Виндзор и Нико Маколей / © instagram.com/floravesterberg

Леди Габриэлла Виндзор и леди Марина Виндзор / © instagram.com/floravesterberg

Леди Габриэлла Виндзор и леди Марина Виндзор / © instagram.com/floravesterberg

33-летняя леди Марина, работающая организатором мероприятий, — дочь Джорджа Виндзора, графа Сент-Эндрюса, и канадской ученой и историка Сильваны Томаселли, которые с гордостью наблюдали за торжеством из церковных скамей. Ее сестра, леди Амелия Виндзор, и брат, лорд Даунпатрик (известный как Эдди), также присутствовали на свадьбе.

Флора Вестерберг на свадьбе / © instagram.com/floravesterberg

Флора Вестерберг на свадьбе / © instagram.com/floravesterberg

Среди гостей аристократической свадьбы была внучка принцессы Александры, Флора Вестерберг, урожденная Огилви, и ее муж Тимоти. Но это была не единственная представительница королевской семьи, присутствовавшая на этом грандиозном событии. Флора поделилась несколькими снимками с церемонии в своем Instagram.

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Дата публикации
Количество просмотров
228
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