Еще одна помолвка: старший сын королевы Рании и короля Абдаллы II женится

Вслед за помолвкой старшей дочери королевы Рании и короля Абдаллы II – принцессы Иман – объявили о помолвке старшего сына королевской пары – кронпринца Хусейна.
Будущий король женится на девушке родом из Саудовской Аравии - Раджве Аль Саиф, они с Хусейном одногодки, обоим по 28 лет.
Известно, что помолвка состоялась в доме невесты в Эр-Рияде, в присутствии короля Абдаллы II и королевы Рании. Ее Величество поделилась снимками на своей странице в Instagram и написала трогательный пост.
"Не думала, что в моем сердце может быть столько радости! Поздравляю моего старшего принца Хусейна и его прекрасную будущую невесту Раджву", - гласит сообщение Рании.
(листайте фото вправо)
На пальце невесты красуется кольцо с крупным бриллиантов грушевидной формы. Похожее мы видели на пальце княгини Монако Шарлин.
Напомним, ранее мы показывали, как выглядит помолвочное кольцо принцессы Иман. Ее старший брат Хусейн совсем недавно поздравлял сестру с помолвкой и публиковал фото в Instagram, теперь настала ее очередь его поздравлять.
Читайте также: