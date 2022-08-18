Еще одна помолвка: старший сын королевы Рании и короля Абдаллы II женится

Вслед за помолвкой старшей дочери королевы Рании и короля Абдаллы II – принцессы Иман – объявили о помолвке старшего сына королевской пары – кронпринца Хусейна.

Будущий король женится на девушке родом из Саудовской Аравии - Раджве Аль Саиф, они с Хусейном одногодки, обоим по 28 лет.

Известно, что помолвка состоялась в доме невесты в Эр-Рияде, в присутствии короля Абдаллы II и королевы Рании. Ее Величество поделилась снимками на своей странице в Instagram и написала трогательный пост.

"Не думала, что в моем сердце может быть столько радости! Поздравляю моего старшего принца Хусейна и его прекрасную будущую невесту Раджву", - гласит сообщение Рании.

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На пальце невесты красуется кольцо с крупным бриллиантов грушевидной формы. Похожее мы видели на пальце княгини Монако Шарлин.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит помолвочное кольцо принцессы Иман. Ее старший брат Хусейн совсем недавно поздравлял сестру с помолвкой и публиковал фото в Instagram, теперь настала ее очередь его поздравлять.

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