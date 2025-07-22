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Еще одна трагедия: 20-летняя кузина принцев Уильяма и Гарри найдена мертвой
Кузина принцев Уильяма и Гарри была найдена мертвой, а рядом с ней обнаружили огнестрельное оружие.
20-летняя Рози Рош, кузина принца Уильяма и принца Гарри, умерла в возрасте 20 лет.
По данным The Sun, Рош, внучка дяди принцессы Дианы, скончалась в доме своей семьи в Нортоне, графство Уилтшир, в понедельник, 14 июля, «из-за огнестрельного оружия, находившегося поблизости». Издание сообщило, что ее мать и сестра нашли ее тело после того, как она отправилась собирать вещи для отпуска с друзьями, а неподалеку в доме было обнаружено огнестрельное оружие.
Расследование было начато в коронерском суде Уилтшира и Суиндона и отложено до 25 октября. Окружной коронер Грант Дэвис заявил, что полиция «считала смерть не вызывающей подозрений и не имела отношения к делу третьих лиц».
Известно, что девушка изучала английскую литературу в Даремском университете.
Это не первый случай предполагаемого самоубийства в королевской семье. Ранее в феврале 2024 года Томас Кингстон, муж леди Габриэллы Виндзор, кузины Гарри и Уильяма, скончался от черепно-мозговой травмы, а рядом с ним также было найдено оружие. Позже было подтверждено, что господин Кингстон покончил жизнь самоубийством.