Еще одна трагедия: 20-летняя кузина принцев Уильяма и Гарри найдена мертвой

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

Реклама

20-летняя Рози Рош, кузина принца Уильяма и принца Гарри, умерла в возрасте 20 лет.

По данным The Sun, Рош, внучка дяди принцессы Дианы, скончалась в доме своей семьи в Нортоне, графство Уилтшир, в понедельник, 14 июля, «из-за огнестрельного оружия, находившегося поблизости». Издание сообщило, что ее мать и сестра нашли ее тело после того, как она отправилась собирать вещи для отпуска с друзьями, а неподалеку в доме было обнаружено огнестрельное оружие.

Расследование было начато в коронерском суде Уилтшира и Суиндона и отложено до 25 октября. Окружной коронер Грант Дэвис заявил, что полиция «считала смерть не вызывающей подозрений и не имела отношения к делу третьих лиц».

Реклама

Известно, что девушка изучала английскую литературу в Даремском университете.

Это не первый случай предполагаемого самоубийства в королевской семье. Ранее в феврале 2024 года Томас Кингстон, муж леди Габриэллы Виндзор, кузины Гарри и Уильяма, скончался от черепно-мозговой травмы, а рядом с ним также было найдено оружие. Позже было подтверждено, что господин Кингстон покончил жизнь самоубийством.

Леди Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон / © Getty Images