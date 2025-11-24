Еще одна трагедия в семье Кеннеди: 35-летняя Татьяна Шлоссберг сообщила о терминальной стадии рака

Татьяна Шлоссберг / © Associated Press

О диагнозе женщина рассказала в эссе, которое было опубликовано в The New Yorker в 62-ю годовщину убийства ее дедушки Джона Ф. Кеннеди. Диагноз Шлоссберг был поставлен в мае 2024 года, когда ей было всего 34 года, после рождения второго ребенка. Проводимые тогда анализы показали повышенное количество лейкоцитов в ее крови.

Татьяна уже прошла несколько курсов химиотерапии и две трансплантации стволовых клеток — первую от своей сестры, а вторую от неизвестного донора. Она также участвовала в клинических испытаниях, во время которых врач сказал ей, что «возможно, он сможет сохранить жизнь еще на год».

Татьяна (справа в красном платье) и ее сетрс Роуз / © Associated Press

«Диагноз — острый миелоидный лейкоз с редкой мутацией, называемой инверсией 3. Обычно она встречается у пожилых пациентов. Каждый врач, которого я посещала, спрашивал, не проводила ли я много времени на Граунд-Зиро (участок в Нью-Йорке на котором до 11 сентября 2001 года располагался комплекс зданий Всемирного торгового центра, которые были разрушены в результате реррористической атаки — ред.), учитывая, насколько часто болезни крови встречаются у ликвидаторов. В день 11 сентября я была в Нью-Йорке, училась в шестом классе, но посетила место трагедии только много лет спустя. Я не пожилая — мне только что исполнилось тридцать четыре.

Меня нельзя было вылечить стандартным курсом терапии. Мне понадобилось бы как минимум несколько месяцев химиотерапии, цель которой — уменьшить количество бластных клеток в костном мозге. (Бласты — это незрелые клетки крови; их высокое содержание может указывать на лейкоз.) Затем мне требовалась пересадка костного мозга, которая могла бы меня вылечить. После пересадки, вероятно, понадобилась бы регулярная химиотерапия, чтобы попытаться предотвратить возвращение рака.

Я не верила — не могла поверить — что речь идет обо мне. За день до этого я проплыла милю в бассейне, находясь на девятом месяце беременности. Я не была больна. Я не чувствовала себя больной. На самом деле я была одним из самых здоровых людей, которых знала. Я регулярно бегала по пять–десять миль в Центральном парке. Однажды я переплыла три мили через реку Гудзон — что иронично, чтобы собрать деньги для Общества лейкемии и лимфомы. Я работаю журналистом-экологом, и для одной статьи прошла «Беркебайнер» — пятидесятикилометровую лыжную гонку по пересеченной местности в Висконсине, которая заняла у меня семь с половиной часов. Я любила приглашать людей на ужин и печь торты ко дню рождения друзей. Я ходила в музеи и на спектакли и даже прыгала в клюквенное болото ради своей работы. У меня был сын, которого я любила больше всего на свете, и новорожденный, о котором нужно было заботиться. Это никак не могло быть моей жизнью», — написала Татьяна.

Татьяна Шлоссберг с братом и метерью / © Getty Images

«Во время последнего клинического исследования мой врач сказал мне, что он сможет продлить мне жизнь на год, может быть. Первой мыслью было то, что мои дети, чьи лица навсегда отпечатались на внутренней стороне моих век, не будут меня помнить. У моего сына, возможно, останутся какие-то воспоминания, но он, скорее всего, начнет путать их с фотографиями или историями, которые услышит. Я так и не смогла по-настоящему заботиться о своей дочери — не могла сменить ей подгузник, искупать или покормить ее из-за риска инфекции после пересадок. Меня не было почти половину первого года ее жизни. Я не знаю, кем она, на самом деле, меня считает, и будет ли она чувствовать или помнить, когда меня не станет, что я — ее мать».

«Мои родители, брат и сестра тоже воспитывали моих детей и почти каждый день сидели в моих больничных палатах последние полтора года. Они крепко держали меня за руку, пока я страдала, стараясь не показывать свою боль и печаль, чтобы защитить меня. Это был великий дар, хотя я чувствую их боль каждый день. Всю свою жизнь я старалась быть хорошей, быть хорошей ученицей, хорошей сестрой и хорошей дочерью, защищать свою мать и никогда не расстраивать и не злить ее. Теперь я добавила новую трагедию в ее жизнь, в жизнь нашей семьи, и я ничего не могу с этим поделать».

Напомним, что также в семье Кеннеди от рака умер Энтони Радзивилл — сын князя Станислава Радзивилла и Кэролайн Ли Бувье. Он был племянником Жаклин Кеннеди и ушел из жизни вскоре после трагической гибели Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт-Кеннеди.