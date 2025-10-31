- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 1 мин
Еще одни "взрывные" мемуары: бывший король Испании откровенно высказался о своих отношениях с невесткой — королевой Летицией
В прессе появляется все больше подробностей из книги мемуаров бывшего короля Испании Хуан Карлоса I, которая выйдет 5 ноября.
В книге «Примирение» бывший король рассказывает о своих отношениях с невесткой — королевой Летиций — женой его сына короля Филиппа VI. Хуан Карлос I рассказал о продолжающемся конфликте с Летицией, заявив, что у них были «личные разногласия».
Бывший монарх пишет, что годами поддерживал с Летицией отстраненные отношения, поскольку «она не способствовала укреплению наших семейных связей». Признание Хуана Карлоса имеет огромное значение, поскольку впервые бывший глава государства поднимает вопрос о сохраняющихся подозрениях о расколе в испанской королевской семье, пишет журнал Hello!.
Отметим, с момента помолвки Фелипе и Летиции в 2003 году считалось, что между бывшим королем и его на тот момент будущей невесткой существовала напряженность, которая еще больше усугубилась решением короля Хуана отречься от престола в 2014 году и его последующим отъездом из Испании в 2020 году.
Королева Летиция и ее супруг король Филипп VI никогда ранее не комментировали какие-либо семейные неурядицы на этот счет и сейчас вряд ли что-то расскажут.
Напомним, сегодня, их старшей дочери принцессе Леонор исполняется 20 лет. Мы вспоминали в фотографиях, как взрослела принцесса, которой однажды предстоит взойти на престол.