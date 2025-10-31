Хуан Карлос I и королева Летиция / © Associated Press

В книге «Примирение» бывший король рассказывает о своих отношениях с невесткой — королевой Летиций — женой его сына короля Филиппа VI. Хуан Карлос I рассказал о продолжающемся конфликте с Летицией, заявив, что у них были «личные разногласия».

Бывший монарх пишет, что годами поддерживал с Летицией отстраненные отношения, поскольку «она не способствовала укреплению наших семейных связей». Признание Хуана Карлоса имеет огромное значение, поскольку впервые бывший глава государства поднимает вопрос о сохраняющихся подозрениях о расколе в испанской королевской семье, пишет журнал Hello!.

Король Филипп VI и его супруга Летиция после восшествия на престол, лето 2014 года / © Associated Press

Отметим, с момента помолвки Фелипе и Летиции в 2003 году считалось, что между бывшим королем и его на тот момент будущей невесткой существовала напряженность, которая еще больше усугубилась решением короля Хуана отречься от престола в 2014 году и его последующим отъездом из Испании в 2020 году.

Королева Летиция и ее супруг король Филипп VI никогда ранее не комментировали какие-либо семейные неурядицы на этот счет и сейчас вряд ли что-то расскажут.

Королева Летиция, король Филипп VI и экс-король Хуан Карлос I / © Getty Images

Напомним, сегодня, их старшей дочери принцессе Леонор исполняется 20 лет. Мы вспоминали в фотографиях, как взрослела принцесса, которой однажды предстоит взойти на престол.