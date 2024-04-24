Еще сильнее похудела: принцесса Беатрис в цветочном платье вышла в свет с мужем

Беа и Эдо посетили специальное мероприятие, посвященное выходу бестселлера эксперта по нутрицевтике Габриэлы Пикок "2 недели, чтобы стать моложе" и перезапуску ее книги "Longevity Range".

Мероприятие прошло в лондонском отеле Broadwick Soho.

Принцесса Йоркская приехала на него в платье с цветочным принтом от ME+EM, с белым воротником и кружевной отделкой на груди и рукавах. Его цена - 450 долларов. Образ принцессы дополняли золотые браслеты на запястье, а прическа и макияж выглядели достаточно скромно. В последнее время Беатрис, кажется, еще больше похудела.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Ее муж Эдоардо надел темно-синий пиджак, белую рубашку и синие брюки. Позировали супруги стоя рядом друг с другом, обнимая друг друга сзади за спины.

Напомним, в прошлый выход принцесса Беатрис в образе от Zara и в компании мужа и сестры сходила на вечеринку к знаменитой подруге.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

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