Ярче королевы Максимы: нидерландская принцесса Лаурентин в эффектном луке приехала на концерт

56-летняя нидерландская принцесса приехала на концерт Kingsday в Ахоре, в Роттердаме, в ярко-красном платье миди с широким поясом на талии в сочетании с лаковыми босоножками на каблуках и маленькой лаковой сумкой, которую она держала в руках.

Вечерний образ Ее Высочество дополнила красными серьгами-висюльками из бисера и трикотажным коротким кардиганом, который набросила на плечи.

У принцессы была сделана укладка, на лице был насыщенный макияж глаз, а также ярким блеском подчеркнуты губы. Также Лаурентин сделала красивый красный маникюр, надела несколько колец-перстней и часы на золотом браслете.

Принцесса Лаурентин / Фото: Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр, в честь которого и был организован концерт, также присутствовали на мероприятии. Максима также была в красном платье из шифона от Rebecca de Ravenel с цветочным принтом.

Королева Максима та король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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