"Если бы они не спали, я бы стала драконом": принцесса Евгения рассказала о воспитании двоих сыновей

В мае этого года Евгения и ее муж Джек стали родителями во второй раз.

У супругов родился второй сын Эрнест. На днях принцесса Евгения в подкасте "Table Manners" рассказала о своей семье, воспитании двоих детей и о том, почему не похудела после вторых родов, и как на нее в этом вопросе давит общество.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

Внучка королевы Елизаветы II побеседовала с ведущими и откровенно рассказала, что ей трудно избавиться от лишнего веса после рождения второго сына. При этом принцесса чувствует давление и пристальное внимание со стороны прессы, что вызывает ряд трудностей в связи с тем, что она не выглядит так, как от нее ожидают, пишет People.

Сейчас Евгения и Джек живут на две страны – Великобританию и Португалию. Там принцесса может спокойно пойти в супермаркет в спортивном костюме и ее никто не узнает в толпе.

Также принцесса рассказала о том, как ее сыновья унаследовали ее способность хорошо спать. Евгения пошутила, что может выиграть олимпийскую медаль за сон. На вопрос, как она спит с двумя маленькими детьми, она ответила: "Как бревно".

"Я думаю, что у меня волшебные дети, которые похожи на меня и Джека. Они любят спать", - сказала она. "Оги встает немного рано, но Эрни спит до 8 утра. Мне кажется, они услышали, как я говорила им, когда они были у меня в животе: "Ты будешь спать, потому что, если я не буду спать, я стану драконом". Сон для меня неотъемлемая часть", - говорит принцесса.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном Августом / Фото: Associated Press

В этом же подкасте Евгения рассказала, каким было первое свидание с ее будущим мужем Джеком Бруксбэнком.

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