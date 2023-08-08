Если Чарльз умрет первым: что ждет королеву Камиллу

В генах короля Чарльза заложено долголетие, так как его отец прожил до 99 лет, а мать умерла на 97 году жизни. Но в жизни бывает всякое, и король может умереть раньше своей супруги королевы Камиллы.

Такой сценарий в королевской семье тоже не исключают и уже сейчас есть понимание того, что будет с титулом Камиллы.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Когда умрет Чарльз III вся линия преемственности изменится в один миг. Принц Уильям немедленно станет новым монархом, а его супруга Кейт – новой королевой-консортом или же просто королевой Кэтрин. Изменится и титул Камиллы, она станет вдовствующей королевой.

Как пишет People, впервые этот титул использовала королева Аделаида, пережившая своего мужа, короля Вильгельма IV. Король Вильгельм умер в 1837 году, а его жена прожила еще 12 лет. Все дети пары умерли в младенчестве, и корона перешла к племяннице Уильяма - королеве Виктории.

Королева Виктория, 1943 год / Фото: Getty Images

Бабушка короля Чарльза, королева Елизавета, королева-мать решила называться королевой-матерью после смерти своего мужа короля Георга VI в 1952 году и восшествия на престол их старшей дочери Елизаветы. Королева-мать была уникальной силой и поддержкой для королевы Елизаветы II на протяжении всего ее правления, и присоединилась к другим членам королевской семьи на специальных мероприятиях, таких как Trooping the Colour и Royal Ascot, вплоть до конца 90-х годов.

Королева-мать умерла в 2002 году в возрасте 101 года, пережив свою дочь принцессу Маргарет всего на несколько недель.

Королева-мать Елизавета / Фото: Getty Images

За полгода до своей смерти королева Елизавета II объявила свою волю о том, что желает, чтобы когда ее старший сын взойдет на престол, его супруга стала королевой-консортом. Это свое желание Елизавета выразила публично накануне ее собственного Дня вступления на престол в феврале 2022 года.

В день коронации Чарльза III – 6 мая 2023 года, его супруга стала именоваться просто королевой Камиллой, приставка "консорт" исчезла из ее титула.

Король Чарльз и королева Камилла в день коронации / Фото: Associated Press

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