Если она переживет Чарльза: каким будет новый титул королевы Камиллы

Король Чарльз III только недавно взошел на трон, а королевские эксперты уже фантазируют, а что будет, когда он покинет этот мир и каким будет титул его супруги Камиллы, если она все еще будет жива.

Когда старший сын Чарльза – принц Уильям – станет королем, его мачеха Камилла получит еще одну новую роль и еще один новый титул. В королевской семье велись дискуссии о том, какой титул следует присвоить Камилле, если Чарльз умрет раньше нее.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Была неопределенность и споры относительно ее роли после того, как Уильям будет коронован, сообщает express. И выяснилось, что тогда ее титул будет титулом вдовствующей королевы, как вдовы короля. Этот титул впервые использовала королева Аделаида в 1830 году.

Принц Уильям на коронации своего отца короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Самым последним примером супруги, пережившей монарха, была покойная мать королевы Елизаветы, Елизавета Боуз-Лайон, которая была замужем за королем Георгом Vl и была известна как королева-мать после его смерти.

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Associated Press

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Когда Камилла технически стала принцессой Уэльской, когда вышла замуж за Чарльза в 2005 году, этот титул настолько ассоциировался с Дианой, что вместо этого Камилла решила использовать титул герцогини Корнуольской. Также в одно время считалось, что она будет известна как принцесса-консорт, когда Чарльз станет королем, потому что публика могла не приветствовать ее как королеву. Но в 2022 году королева Елизавета II заявила, что хочет видеть Камиллу в роли королевы-консорта, когда Чарльз станет королем.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, что в день коронации приставка консорт исчезла из титула Камиллы, и теперь она носит титул просто королева Камилла.

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