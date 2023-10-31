Есть чем поделиться: дядя Кейт Миддлтон хочет выпустить свои мемуары и рассказать правду о Гарри и Меган

Дядя принцессы Уэльской в настоящее время готовится выпустить свои откровенные мемуары.
Гэри Голдсмит, младший брат Кэрол Миддлтон, матери принцессы Кейт, готовится "прояснить ситуацию" в своей книге. Он заявляет, что хочет дать семье Миддлтон возможность иметь "голос" на фоне продолжающихся обвинений и вражды с принцем Гарри и Меган Маркл в адрес Кейт и Уильяма.
Впрочем, попытки выдать книгу у мистера Голдсмит уже были, сообщает express. Впервые он заявил о написании мемуаров в 2013 году. Но тогда подчеркнул, что не будет смущать ни принцессу Кейт, ни принца Уильяма своей книгой. Теперь, возможно, он передумал.
"Гэри в последнее время много общался с прессой, и его комментарии, похоже, хорошо восприняли некоторые люди, особенно его критика в адрес Гарри и Меган. Изначально он планировал посвятить книгу себе и своему пути к становлению миллионером, но теперь он добавит некоторые личные семейные подробности", - рассказал источник, пожелавший остаться неизвестным.
Понравится ли эта идея принцессе Уэльской? Вряд ли. Кейт не любит выносить любые ссоры из дома.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Бритни Спирс своими мемуарами "отодвинула" книгу принца Гарри на второй план.
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