Есть чем поделиться: дядя Кейт Миддлтон хочет выпустить свои мемуары и рассказать правду о Гарри и Меган

Гэри Голдсмит, младший брат Кэрол Миддлтон, матери принцессы Кейт, готовится "прояснить ситуацию" в своей книге. Он заявляет, что хочет дать семье Миддлтон возможность иметь "голос" на фоне продолжающихся обвинений и вражды с принцем Гарри и Меган Маркл в адрес Кейт и Уильяма.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Впрочем, попытки выдать книгу у мистера Голдсмит уже были, сообщает express. Впервые он заявил о написании мемуаров в 2013 году. Но тогда подчеркнул, что не будет смущать ни принцессу Кейт, ни принца Уильяма своей книгой. Теперь, возможно, он передумал.

"Гэри в последнее время много общался с прессой, и его комментарии, похоже, хорошо восприняли некоторые люди, особенно его критика в адрес Гарри и Меган. Изначально он планировал посвятить книгу себе и своему пути к становлению миллионером, но теперь он добавит некоторые личные семейные подробности", - рассказал источник, пожелавший остаться неизвестным.

Понравится ли эта идея принцессе Уэльской? Вряд ли. Кейт не любит выносить любые ссоры из дома.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что Бритни Спирс своими мемуарами "отодвинула" книгу принца Гарри на второй план.

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