"Есть деньги на карте, но воспользоваться ими не можешь": российский блогер пожаловалась на отдыхе в Доминикане

Россиянка жалуется, что не может расплатиться на отдыхе банковской картой.

Российский блогер пожаловалась своим подписчикам в соцсети, что на отдыхе в Доминикане она не может расплатиться карточкой, на которой есть деньги. Из-за этого она чувствует себя "бомжом".

К слову, после ввода санкций из-за полномасштабного вторжения России в Украину банковские карты россиян не принимают к оплате за границей.

Видео блогера опубликовали в Telegram-канале "Боже, яке кончене!"

"Такое странное чувство, когда у тебя вроде есть деньги, но ты бомж за границей. У тебя вроде есть деньги на карте, но воспользоваться ты ими за границей не можешь. Теперь такая бесполезная вещь пластиковая - штучка, лежащая у меня в сумке", - сказала россиянка.

Напомним, ранее российский блогер пожаловалась фолловерам на отсутствие заработков. Теперь, по ее словам, нужно работать в 100 раз больше, чтобы заработать.

Читайте также: