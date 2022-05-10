Есть другие варианты: Меган Маркл ищет замену Netflix

Стриминговый сервис Netflix отказался от проекта Меган Маркл под названием "Жемчужина", но герцогиня Сассекская не теряет надежды, что найдет другую компанию, которая возьмется за ее проект.

Это должен был быть многосерийный мультфильм, который расскажет про приключения отважной 12-летней девочки по имени Перл. Сообщается, что образ центрального персонажа мультсериала был вдохновлен реальной исторической личностью. Интересный момент, что имя Меган переводится как "жемчужина". И, похоже, речь в мультике должна была идти именно о жизни юной девочки Меган Маркл.

Герцогиня Меган / Associated Press

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Инсайдеры из Лос-Анджелеса говорят, что 40-летняя Меган и ее команда в продюсерской компании Archewell не считают отмену сделки с Netflix концом пути и пытаются найти новую компанию для реализации проекта, пишет The Sun.

Герцогиня Сассекская и исполнительный продюсер проекта Дэвид Ферниш будут предлагать концепцию сериала другим телеканалам и стримерам, включая Apple и Amazon.

"Они полны решимости не допустить, чтобы вся работа и творческие усилия, вложенные в идею, просто исчезли. У Netflix есть с ними стандартная сделка, типичная для Голливуда, позволяющая им продвигать отвергнутые ими проекты в другие СМИ. Это обычная практика в телевизионных кругах Голливуда", - говорит инсайдер.

Герцогиня Сассекская и принц Гарри / Associated Press

"У Apple и Гарри уже есть связи после того, как он появился в сериале о психическом здоровье. Дисней, чей потоковый сервис Plus огромен, также поддерживает отношения с Маркл после того, как она озвучила документальный фильм о дикой природе. У Amazon значительный бюджет, и крупные игроки, такие как NBC Universal и HBO, были бы заинтересованы в том, чтобы заключить сделку с Сассексами. Нельзя недооценивать интерес к ним со стороны Голливуда и продюсеров", - пишет издание.

Меган и Гарри / Getty Images

У Дэвида Ферниша также есть связи со многими киностудиями и телекомпаниями. И время покажет, смогут ли они вместе с Меган все-таки реализовать этот проект.

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