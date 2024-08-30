Король Чарльз ждет возвращения принца Гарри в семью, но есть два условия: о чем речь

Вот уже четыре года, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули королевскую семью и переехали жить за океан в солнечную Калифорнию.

Бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд эксклюзивно рассказала OK!, что "лай" короля "гораздо хуже, чем его укус", и что ряд вещей "могут растрогать его до слез". Эксперт считает, что монарх будет держать дверь открытой для восстановления отношений, но, вероятно, у него есть два условия, которых он ожидает от принца Гарри.

Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Недавно стало известно, что король Чарльз обратился к духовным лидерам за советом, что побудило его задуматься об исправлении напряженных отношений с младшим сыном. Известный как глубоко духовный человек, король, нашел утешение в мудрости, которую они ему дали. Но эксперт сомневается, что монарх доверит постороннему человеку такие личные "семейные проблемы".

"Чарльз всегда был мягким человеком. У него довольно вспыльчивый характер, но есть множество вещей (особенно музыка) могут растрогать его до слез. Я не думаю, что он захлопнул дверь перед своим "дорогим мальчиком", но я думаю, он будет ожидать, что Гарри признает боль, которую он причинил всей семье, и не будет предъявлять особых требований, если и когда он вернется с визитом".

Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, принц Гарри в последний раз навещал своего отца в феврале 2024 года, после заявления монарха о том, что он болен раком. Гарри совершил экстренный визит в Британию, и, говорят, Чарльз остался этим визитом недоволен, как и его жена Камилла.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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