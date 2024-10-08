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Ест это на обед: король Чарльз по рекомендации врачей ввел в рацион один важный продукт

Ест это на обед: король Чарльз по рекомендации врачей ввел в рацион один важный продукт

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз изменил некоторые свои пищевые привычки.

Если раньше монарх предпочитал не обедать, чтобы провести это время на свежем воздухе, то теперь ввел в рацион новый продукт, который, как считается, благоприятно влияет на пищеварение и помогает при лечении рака.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Королевский инсайдер рассказал The Mail On Sunday о пищевых привычках монарха в период его выздоровления от рака, заявив, что Чарльз теперь каждый день ест авокадо.

"С некоторой неохотой он теперь ест что-то в обеденное время — перекус, на самом деле", — утверждает источник. "Теперь он съедает половину авокадо, чтобы поддерживать себя в течение дня. Это важно, особенно если вы больны", - говорит инсайдер.

До недавнего времени Его Величество всегда пропускал обед из-за своего плотного графика работы, а также часто предпочитал обеду прогулку на свежем воздухе. Но теперь более серьезно относится к своему питанию.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Авокадо известен целым набором полезных питательных свойств, включая магний, калий и жирные кислоты омега-3, которые могут творить чудеса: от укрепления здоровья сердца до снижения риска диабета и, как сообщается, полезны даже в борьбе с раком.

Недавно, напомним, стало известно, что король Чарльз приостанавливает свое лечение от рака с разрешения врачей.

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