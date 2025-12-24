Ест не то, что остальные члены семьи: как выглядит рождественский обед принцессы Анны

Принцесса Анна / © Associated Press

Реклама

Однако Рождество — это время для многих, включая короля Чарльза и принца Уильяма, которые обожают полакомиться жареной индейкой и большим количеством начинки для своего особого рождественского ужина.

А принцесса Анна придерживается своей обычной здоровой диеты, и, хотя ожидается, что в этом году она вернется в Сандрингем вместе со всей своей семьей и ее рождественское меню, несомненно, будет более минималистичным.

Принцесса Анна на Рождество в 2024 году / © Associated Press

По утрам принцесса Анна стремится ускорить метаболизм, поэтому, как сообщается, она перекусывает чем-нибудь полезным, что некоторым людям может показаться трудноперевариваемым.

Реклама

Как сообщает бывший королевский повар Даррен Макгрейди, сестра короля предпочитает слишком спелые бананы. «Анна почти всегда предпочитает почти черные — перезрелые — бананы, потому что они легче усваиваются», — говорит он.

Даррен Макгрэди рассказал журналу Hello! обо всем, что любят члены королевской семьи на рождественский обед, в том числе о том, что обед в формате «шведский стол» обычно бывает довольно «скучным», поскольку дети и взрослые едят отдельно, пишет express.

«Они не готовили ветчину или что-то подобное, только традиционную индейку», добавив, что ее обычно подавали с «различными начинками — шалфеем и луком, каштанами — и традиционными гарнирами, такими как жареный картофель, картофельное пюре, пастернак и брюссельская капуста».

© Getty Images

Если после роскошного рождественского фуршета оставалось место, принцесса Анна, следуя ежедневной традиции своего брата, позже заказывала послеобеденный чай в качестве третьего приема пищи в Сандрингеме, или сырную тарелку, которую Даррен назвал «еще более изысканной», чем их обед. Он рассказал, что послеобеденный чай «всегда включал рождественский торт, приготовленный поварами на кухне, и ассортимент шоколадных пирожных».