Есть несколько причин: стилист объяснила, зачем Меган Маркл надела шерстяное пальто в жаркую погоду

Недавно Меган Маркл подверглась критике за то, что надела теплое пальто в 20-градусную жару. 42-летнюю Маркл запечатлели папарацци на прогулке в Монтесито.

Почему же герцогиня Сассекская носит теплые вещи в жаркую погоду, рассекретила звездный стилист Миранда Холдер. По ее словам пальто делает Меган более солидной.

Меган, напомним, была замечена в шерстяном пальто Max Mara за 1650 долларов во время вечерней прогулке в Монтесито и надела его несмотря на то, что за окном было 22 градуса тепла.

По словам госпожи Холдер, выбор Меган может показаться странным, но этому есть объяснение.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Надевать толстое шерстяное пальто поверх наряда, несмотря на то, что на улице 22 градуса, конечно, немного странно, даже если это пальто великолепного верблюжьего цвета от Max Mara, как то, что мы видели на Меган Маркл ранее на этой неделе. Нет никаких сомнений в том, что пальто, особенно безукоризненно скроенное дизайнерское, к которому неравнодушна Меган, может помочь завершить наряд и сделать весь ансамбль более сплоченным", - говорит стилист.

Добавление пальто поверх простой футболки и джинсов помогает завершить образ, но есть много других способов сделать это под благоухающим калифорнийским солнцем и не перегреться, считает эксперт, пишет express.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Возможно, есть этому и другое объяснение, например, Меган направлялась куда-то, где очень холодный воздух из-за работы кондиционеров. И для этого ей понадобился дополнительный слой одежды. Или она хотела замаскироваться от папарацци и постараться остаться менее замеченной. Что, впрочем, ей не удалось. Кстати, когда Меган и Гарри жили в Великобритании, пальто было обязательным элементном практически каждого ее выхода в свет.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Читайте также: