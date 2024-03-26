Есть нюансы: врач подверг сомнению некоторые моменты в заявлении принцессы Уэльской

В официальном ролике принцесса Уэльская сообщила, что ее рак был обнаружен после успешной операции, а химиотерапия носит лишь профилактический характер. Но врач подверг сомнению некоторые моменты в заявлении Кэтрин.

В беседе с Андерсоном Купером на CNN Джонатан Райнер, доктор медицинских наук, профессор медицины Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, сказал, что предположение о том, что рак был обнаружен только после того, как принцесса перенесла серьезную операцию, не соответствует действительности с медицинской точки зрения, пишет mylondon.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

"Когда люди переносят обширную операцию, они, как правило, больше не прибегают к какой-либо "диагностической хирургии", всем этим операциям предшествует обширная визуализация, такая как компьютерная томография и МРТ. Таким образом, весьма вероятно, что хирургическая бригада знала или имела хорошее представление о том, что произойдет, еще до операции, и это было подтверждено во время исследования во время операции. Итак, часть удаленной ткани отправляется непосредственно в лабораторию, часто во время операции, и иногда от того, рак это или нет, будет зависеть объем фактической операции. Так что это то, что, по крайней мере, можно было заподозрить раньше и подтвердить во время операции", - комментирует врач.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В своем заявлении, сделанном в 18:00 в пятницу, 22 марта, принцесса Уэльская сказала: "В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в то время считалось, что мое состояние не является раковым. Операция прошла успешно. Однако анализы после операции обнаружили рак. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения".

Напомним, вчера с соцсети показали неизданное ранее фото принцессы Уэльской.

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