Есть один секрет: как 74-летняя принцесса Анна держит себя в форме

Сестра короля Чарльза – принцесса Анна – любит здоровый завтрак, который насыщает ее энергией на весь день. Что же он в себя включает?

Королевская принцесса считается одной из самых трудолюбивых членов семьи. Она работает больше короля, так как же ей удается держать себя в хорошей форме и быть здоровой?

Анна любит здоровую и богатую витаминами пищу. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди ранее говорил в интервью TODAY: "Принцесса Анна почти всегда предпочитала почти черные — перезрелые — бананы, потому что они легче усваиваются". Так же, как и ее покойная мать, королева Елизавета II, принцесса Анна ест на завтрак копченую рыбу. Она полна питательных веществ и способствует здоровью и долголетию, пишет express.co.uk. Копченая рыба — соленая, жирная рыба, которую чаще всего едят на завтрак. Ее можно подавать отдельно или с яйцами.

Принцесса Анна со своими детьми Питером и Зарой / Фото: Getty Images

Считалось, что королева Елизавета II была большой поклонницей копченой рыбы и ела ее регулярно и часто.

По словам бывшего королевского слуги Чарльза Оливера, это был один из любимых блюд на завтрак покойного монарха, о чем он написал в своей книге "Ужин в Букингемском дворце". Он рассказал, что покойная монархиня "еще со времен войны питала пристрастие к селедке".

Как и ее брат - король Чарльз, принцесса Анна пропускает обед, но завтрак – никогда.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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