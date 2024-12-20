Есть причина: во дворце рассекретили, почему король Чарльз не обнародовал тип рака, которым болеет

В Букингемском дворце заявили, что лечение короля Чарльза продолжится и в 2025 году.

Источники в Букингемском дворце сообщили Sky News, что "его лечение продвигается в положительном направлении, и, поскольку состояние пациента находится под контролем, цикл лечения продолжится в следующем году".

Диагноз монарху был поставлен в феврале 2024 года, дворец до сих пор не разглашает тип рака, которым болеет. Источник при дворе раскрыл The Times важную причину, по которой монарх хранит в тайне подробности своего диагноза и лечения. Согласно этой информации, это был осознанный выбор короля, чтобы охватить как можно большее число людей, страдающих от этого заболевания, а не ограничиваться какой-то конкретной формой рака, пишет Hello!.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Новость о диагнозе монарха была объявлена ​​5 февраля, а всего за несколько недель до этого Чарльз перенес операцию по поводу увеличенной простаты.

Напомним, ранее мы писали о родственниках короля Великобритании, страдавшие от рака.

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