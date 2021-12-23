Есть серьезная причина: принцесса Анна не сможет навестить свою мать Елизавету II на Рождество

Есть серьезная причина: принцесса Анна не сможет навестить свою мать Елизавету II на Рождество

Королева Елизавета II отменила большой торжественный обед с родственниками в преддверии Рождества. Но предполагается, что монарха в Виндзоре будут навещать ближайшие родственники.

Уже точно известно, что среди них не будет единственной дочери Елизаветы II – принцессы Анны, и ее супруга вице-адмирала сэра Тимоти Лоуренса. Пара изолировалась в Глостершире из-за того, что у Тимоти позитивный тест на COVID-19.

В соответствии с указаниями правительства пара изолируется в своем доме в Глостершире на 10 дней, пишет People. Напомним, несколько дней назад стало известно, что 95-летняя королева решила не ехать в свое поместье Сандрингем на большое традиционное Рождество для королевской семьи.

Принцесса Анна с мужем Тимоти Лоуренсом / Associated Press

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Вчера также должен был быть ежегодный рождественский обед для расширенной королевской семьи, но королева отменила мероприятие на прошлой неделе из-за излишней осторожности на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19 в Великобритании, вызванного вариантом штамма "Омикрон".

Королевский источник сообщил в понедельник, что решение королевы остаться в Виндзорском замке второй год подряд было личным, принятым после "тщательного рассмотрения".

Британская королевская семья / Associated Press

Ранее мы писали, что датская кронпринцесса Мэри также получила положительный тест на COVID-19 и находится на изоляции.

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