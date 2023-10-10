Есть шанс: королевский эксперт рассказал, кто может помирить принцев Уильяма и Гарри

Когда-то они были едва ли не лучшими друзьями, но отношения начали портиться после того, как принц Гарри встретил Меган Маркл.

Прошло больше двух лет с того момента, как сыновья принцессы Дианы и короля Чарльза III повздорили и перестали разговаривать друг с другом. Эксперты считают, что не велика вероятность, что братья когда-то вернут тот прежний уровень отношений, который у них был до ссоры.

Кейт, Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Проблемы в отношениях у них возникли после серии претензий, выдвинутых герцогом Сассекским после его переезда в США с женой Меган Маркл. Были надежды, что Уильям и Гарри смогут исправить свои испорченные отношения после того, как их сфотографировали вместе в Виндзорском замке после смерти королевы в сентябре 2022 года. Но младший брат продолжил публично "поливать грязью" старшего, так что надежды на примирение не осталось, пишет express.

Кейт, Уильям, Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Бывший королевский дворецкий Пол Баррел заявил: "Единственным человеком, у которого есть слабый шанс на примирение братьев – это Кейт".

И действительно, не секрет, что принцесса Уэльская была близка с принцем Гарри все те годы до того, как он встретил Меган Маркл. А вот с момента свадьбы Сассекских их отношения разладились. Говорят, из-за того, что Гарри увидел, как накануне свадьбе его жена Меган плачет лежа на полу из-за ссоры с Кейт, которая разразилась на тему того, стоит ли девочкам-цветочницам носить колготы под платье. Меган об этом эпизоде своей жизни рассказала в интервью Опре Уинфри, заявив, что Кейт извинилась и передала ей букет цветов. Кэтрин же предпочла промолчать.

Кейт, Уильям, Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Напомним, на днях всплыла история о том, что придворные жестоко пошутили над Меган Маркл в день ее свадьбы с принцем Гарри.

Читайте также: