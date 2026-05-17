Есть такие риски: почему дети Сассекских — Арчи и Лилибет — могут снова оказаться без титулов

Дети принца Гарри и Меган Маркл, Арчи и Лилибет, получили титулы принца и принцессы только в 2022 году, но существует риск их потерять.

Есть предположения, что принц Арчи и принцесса Лилибет могут лишиться титулов навсегда, а произойти это может, когда их дядя – принц Уильям – станет королем Великобритании.

У принца Уильяма другой подход к этому вопросу, чем у его отца короля Чарльза, считает редактор отдела королевской семьи журнала Woman's Эмили Эндрюс. Она утверждает, что, когда Уильям станет монархом, он предпримет шаги по лишению своего племянника и племянницы этих титулов, пишет womanandhome.com.

Принцесса Лилибет и принц Арчи - дети Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Ранее мы уже рассказывали, что принц Уильям планирует внести изменения в деятельность королевской семьи, чтобы она была более актуальной и функциональной во время своего правления.

Напомним, после восшествия короля Чарльза на престол его младшие внуки – Арчи и Лилибет – стали принцем и принцессой, поскольку получили это права, ведь являются внуками монарха по линии сына.

Коронация короля Чарльза III / © Associated Press

