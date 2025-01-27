Есть в каждом холодильнике: какой напиток выпивает принц Уильям по утрам

Пищевые предпочтения принца Уильяма часто вызывают интерес у публики, поскольку многие задаются вопросом, каково это — обедать как королевская особа.

Говорят, что будущий король Великобритании принц Уильям каждое утро выпивает стакан сока за завтраком — и, как оказалось, это гораздо полезнее, чем вы могли бы подумать.

Согласно каналу The Royal Family на YouTube, будущий король обычно дополняет свою утреннюю трапезу бодрящим стаканом яблочного сока. Это сочетается с некоторыми очень простыми продуктами, включая два яйца, тост из цельнозернового хлеба с маслом и традиционную чашку чая, пишет The Mirror.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Яблочный сок полон преимуществ, поскольку яблоки в основном состоят из воды, употребление их сока является отличным способом гидратации. Помимо того, что яблочный сок является освежающим напитком, он также приносит пользу для внутренних органов. Например, яблоки и их сок содержат соединения, которые могут помочь замедлить процесс, ведущий к сердечным заболеваниям.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, супруга принца Уильяма, принцесса Кейт, каждое утро на завтрак ест овсянку и выпивает напиток, приготовленный из богатых питательными веществами продуктов. Напиток содержит капусту, шпинат и спирулину, которые, как говорят, являются ее фаворитами благодаря белку и полезным витаминам.

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