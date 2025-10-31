Эта цифра многих удивит: принц Гарри назвал возраст детей, в котором им безопасно регистрироваться в соцсетях

Принц Гарри / © Associated Press

Реклама

Когда принц Гарри появился в выпуске подкаста «Хасан Минхадж не знает», его спросили, как он относится к тому, что у детей появляются смартфоны в слишком раннем возрасте.

«Не знаю, достигли ли вы уже этого перепутья, но что вы будете делать, когда ваши дети попросят мобильный телефон?» — спросил ведущий принца Гарри во время интервью. «Вы дадите им телефон? Вы говорили об этом с Меган, потому что я говорил об этом со своей женой».

Принц Гарри в подкасте

«Мы много об этом говорим», — ответил принц. «Думаю, благодаря тому, что мы знаем сейчас, мы будем гораздо осторожнее и неохотнее позволять нашим детям пользоваться социальными сетями, но проблема в том, что многие родители не осознают этого».

Реклама

«Потому что ни в каком логичном, справедливом, этическом и нравственном мире родитель не должен рассматривать это приложение, установленное на телефоне (а, кстати, наличие телефона у вашего ребёнка действительно важно), но как только вы дадите ему доступ ко всему остальному, дети останутся детьми», — продолжил член королевской семьи, пишет People.

Минхадж настоял на этом вопросе, упомянув, что его собственная дочь, которой семь лет, становится старше, и спросил Гарри, что они с Меган планируют делать, когда их собственные дети «достигнут 8-го, 9-го, 10-го года жизни», и признался: «Я не знаю, что делать, потому что у меня такое чувство, будто меня подставили».

Меган и Гарри / © Associated Press

Принц намекнул, что они с Меган, возможно, предпочтут пойти по «старой школе» и купят детям телефоны-раскладушки, если, конечно, к тому времени ситуация в социальных сетях и технологиях не изменится к лучшему.

«Вы правы, многие родители чувствуют, что у них нет выбора, и у многих детей его нет. Потому что реальность такова, что если говорить о простом смартфоне и старом телефоне, то это две совершенно разные вещи», — сказал Гарри. «Если вы хотите иметь возможность связаться со своим ребенком, возможно, нам стоит просто дать ему старый телефон… но я думаю, наша цель — сделать так, чтобы к тому времени, как наши дети достигнут этого возраста, ситуация изменилась. Нет причин, по которым это должно быть так», — заявил Гарри.

Реклама

Гарри и Меган с детьми / © Instagram Меган Маркл

Гарри также признал тот факт, что ограничение доступа детей к смартфонам и социальным сетям само по себе может сделать их мишенью для издевательств в школе, «потому что они — единственные люди, которых нет на этой платформе».

Также ведущий спросил Гарри, какой, по его мнению, правильный возраст, чтобы разрешить детям зарегистрироваться в социальных сетях, на что тот ответил: «Для меня это 35 лет. Я думаю, как только ваш мозг сформируется должным образом. Как только вы начнете понимать, кто вы есть».