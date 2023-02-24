Эти фото никто не видел раньше: личные снимки Дианы и Чарльза с сыном выставили на аукцион

Личные и не опубликованные ранее фотографии принцессы Дианы и принца Чарльза с их сыном принцем Уильямом будут проданы на аукционе.

22 личные фотографии принца и принцессы Уэльских с их первенцем Уильямом будут проданы на аукционе Willingham Auctions в Кембриджшире, в следующем месяце. Снимки были сделаны в замке Балморал, в Шотландии, в сентябре 1982 года, через три месяца после рождения принца Уильяма, сообщает People. В Instagram аукционного дома опубликованы эти снимки.

Фото предоставили близкие друзья принцессы Дианы. "Коллекция фотографий действительно уникальна, вы никогда не встретите другой такой набор фотографий", - сказал Стивен Дрейк из Willingham Auctions, который координирует продажу снимков.

"На фотографиях Диана, Чарльз и Уильям выглядят как полноценная семейная группа. Вы видите много фотографий для прессы, но это совсем не то, они фотографируются как нормальные люди, что для членов королевской семьи — удивительный опыт", - добавляет мистер Дрейк.

Напомним, принц Чарльз и принцесса Диана были женаты с 1981 по 1996 год. В браке у них родилось двое сыновей – принц Уильям (первый в линии наследования престола) и принц Гарри.

Принцесса Диана и принц Чарльз с детьми / Фото: Getty Images

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