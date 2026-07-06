Эти продукты есть на каждой кухне: что предпочитает есть на завтрак принц Уильям

Принц Уильям / © Associated Press

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Будущий король начнет утро не с роскошного завтрака, а самого обыкновенного, который может приготовить абсолютно каждый человек на своей кухне.

Уильям - человек привычки, и когда дело касается его утреннего завтрака, он предпочитает два яйца, цельнозерновой тост с маслом, запивая все это стаканом яблочного сока и чашкой чая, пишет журнал Ок!.

Принц Уильям / © Associated Press

Эксперты по питанию утверждают, что такой завтрак обеспечивает баланс белков, углеводов и витаминов, гарантируя прилив энергии на протяжении всего утра.

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Информация о завтраках Уильяма всплыла во время его визита в общественный сад в Корнуолле в 2022 году, где он заполнил анкету о питании и с волнением рассказал изданию CornwallLive, что именно он ест, чтобы начать свой день.

Известно, что яйца обладают множеством полезных свойств. Они считаются отличным источником белка, богатого незаменимыми аминокислотами, которые помогают организму восстанавливать и поддерживать мышечную ткань. Белок подчеркивается как жизненно важный элемент здорового, сбалансированного питания, поддерживающий нормальный рост и состояние тканей организма.

Ранее мы уже рассказывали, какой завтрак предпочитает отец Уильяма – король Чарльз III.

Король Чарльз, принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

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