Этим страдают многие британцы: сын королевы Камиллы публично рассказал о проблемах со здоровьем

Королева Камилла с сыном Томом / © Getty Images

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Единственный сын королевы Камиллы откровенно рассказал о своих тяжелых проблемах со здоровьем в подкасте Гэбби Логан Mid Point, признавшись, что его охватил страх смерти из-за страданий от ипохондрии.

«Я полный ипохондрик, я всегда уверен, что умираю от чего-то, например, головная боль всегда означает рак мозга, кашель всегда означает рак легких. Я хожу к своему врачу, который является великолепным человеком, довольно часто, и говорю: „Вот оно, доктор, это самое главное“», — откровенничает 50-летний Том.

Том Паркер Боулз / © Getty Images

Ипохондрия, также известная как тревога за здоровье, объясняется в NHS (Национальной службе здоровья) так: «Когда вы проводите так много времени, беспокоясь о том, что вы больны или можете заболеть, это начинает овладевать вашей жизнью. Это связано с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР)», пишет express.co.uk.

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По оценкам, от этого заболевания может страдать от 5 до 10% населения Великобритании.

Том Паркер-Боулз ранее не рассказывал о своих проблемах с ментальным здоровьем. Он публичная персона, работает ресторанным критиком и пишет кулинарные книги. Иногда появляется на мероприятиях со своей матерью королевой Камиллой. В прошлом году она посещала презентацию его новой книги «Кулинария и корона: королевские рецепты от королевы Виктории до короля Карла Чарльза», где Том раскрывает 100 рецептов, охватывающих два столетия королевской семьи.

Королева Камилла и Том Паркер Боулз / © Getty Images