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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Это аксессуар ее мамы: принцесса Катарина-Амалия пришла в особой шляпке на мероприятие

Девушка решила воспользоваться коллекцией аксессуаров своей матери.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Катарина-Амалия и ее отец

Катарина-Амалия и ее отец / © Getty Images

18 июня король Виллем-Александр вручил новый штандарт гусарскому полку принцессы Катарины-Амалии. На этой церемонии также присутствовала кронпринцесса.

21-летняя наследница пришла на мероприятие в ярком платье от бельгийского бренда Natan, которое дополнила креативной бежевой шляпкой от Maison Fabienne Delvigne бежевого цвета, напоминающей цветок.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Этот необычный аксессуар на самом деле принцесса одолжила у своей мамы — королевы Максимы. Этот головной убор Максима ранее неоднократно надевала, в частности носила его на мероприятии в 2015 году.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Также отметим, что это появление принцессы на публике было первым после того, как ей сделали операцию на руке. Несколькими днями ранее она упала с лошади.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

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