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Это аксессуар ее мамы: принцесса Катарина-Амалия пришла в особой шляпке на мероприятие
Девушка решила воспользоваться коллекцией аксессуаров своей матери.
18 июня король Виллем-Александр вручил новый штандарт гусарскому полку принцессы Катарины-Амалии. На этой церемонии также присутствовала кронпринцесса.
21-летняя наследница пришла на мероприятие в ярком платье от бельгийского бренда Natan, которое дополнила креативной бежевой шляпкой от Maison Fabienne Delvigne бежевого цвета, напоминающей цветок.
Этот необычный аксессуар на самом деле принцесса одолжила у своей мамы — королевы Максимы. Этот головной убор Максима ранее неоднократно надевала, в частности носила его на мероприятии в 2015 году.
Также отметим, что это появление принцессы на публике было первым после того, как ей сделали операцию на руке. Несколькими днями ранее она упала с лошади.