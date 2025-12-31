Это большая честь: почему король Чарльз вручил награду няне детей Уэльских

Мария Тереза ​​Боралло / © Getty Images

Реклама

Она работает с ними уже 11 лет, начала свою работу в 2014 году, когда родился первенец пары — принц Джордж, потом стала опекаться его сестрой принцессой Шарлоттой в 2015-м и в 2018-м ее обязанности расширились вновь с момента рождения третьего ребенка Кейт и Уильяма — принца Луи.

Няня из Норланда получила Королевскую Викторианскую серебряную медал — награду, вручаемую лично королем в знак благодарности лицам, оказавшим верную службу монарху или королевской семье.

Мария Тереза ​​Боралло / © Getty Images

В отличие от многих других наград, решение о том, кто ее получит, принимает исключительно монарх, а не по рекомендации министров правительства или под надзором независимых комитетов, пишет журнал Hello!. Таким образом награда отражает прямое и личное выражение благодарности, что делает ее особой честью.

Реклама

Хотя работа няни в семье Уэльских в основном остается за кадром, поклонники королевской семьи знают, насколько она предана принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

Мария Тереза ​​Боралло с Кейт, Уильямом, маленьким принцем Джорджем и королевой Елизаветой II / © Associated Press

Мария Тереза ​ — не единственный член королевской семьи, попавший в этот престижный список в этом году. В него также вошли медицинские работники короля Чарльза, в том числе профессор Филип Энтони Блум, офтальмолог короля, профессор Чарльз Дикин, врач, сопровождающий Чарльза и Камиллу, и пластический хирург Саймон Экклз, удостоенные звания лейтенантов Королевского Викторианского ордена (LVO) за их службу монарху.