- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 17
- Время на прочтение
- 2 мин
Это большая честь: почему король Чарльз вручил награду няне детей Уэльских
Мария Тереза Боралло является особым членом семьи Уэльских.
Она работает с ними уже 11 лет, начала свою работу в 2014 году, когда родился первенец пары — принц Джордж, потом стала опекаться его сестрой принцессой Шарлоттой в 2015-м и в 2018-м ее обязанности расширились вновь с момента рождения третьего ребенка Кейт и Уильяма — принца Луи.
Няня из Норланда получила Королевскую Викторианскую серебряную медал — награду, вручаемую лично королем в знак благодарности лицам, оказавшим верную службу монарху или королевской семье.
В отличие от многих других наград, решение о том, кто ее получит, принимает исключительно монарх, а не по рекомендации министров правительства или под надзором независимых комитетов, пишет журнал Hello!. Таким образом награда отражает прямое и личное выражение благодарности, что делает ее особой честью.
Хотя работа няни в семье Уэльских в основном остается за кадром, поклонники королевской семьи знают, насколько она предана принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.
Мария Тереза — не единственный член королевской семьи, попавший в этот престижный список в этом году. В него также вошли медицинские работники короля Чарльза, в том числе профессор Филип Энтони Блум, офтальмолог короля, профессор Чарльз Дикин, врач, сопровождающий Чарльза и Камиллу, и пластический хирург Саймон Экклз, удостоенные звания лейтенантов Королевского Викторианского ордена (LVO) за их службу монарху.