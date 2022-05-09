"Это большой поступок с ее стороны": Елена Зеленская рассказала о встрече с первой леди США и показала новые фото

"Это большой поступок с ее стороны": Елена Зеленская рассказала о встрече с первой леди США и показала новые фото

Первая леди Украины поделилась впечатлениями о встрече с Джилл Байден.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram пост о приезде первой леди США Джилл Байден в Украину. В День матери, 8 мая, Байден посетила Ужгород, где встретилась с Еленой Зеленской и с детьми и женщинами, которым пришлось покинуть свои дома из-за боевых действий.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Instagram Елены Зеленской

"Давно хотела лично сказать: "Спасибо за поддержку". И вот первая леди США Джилл Байден – в Украине, в Ужгороде!

Это большой поступок с ее стороны, ведь каждый приезжающий сейчас в Украину не может чувствовать себя в стопроцентной безопасности. Как и каждый из нас. В Украине сейчас нет безопасного места. Буквально накануне – страшная новость: россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке Луганской области. Погибли 60 человек… Одни из первых слов Джилл были о них.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Instagram Елены Зеленской

И все же Ужгород – наш тыл: именно здесь, в самом большом хабе Закарпатья, нашли убежище тысячи переселенцев из Восточной Украины – мам и детей", — написала супруга президента Украины.

Первые леди посетили переселенцев из Чернигова, Киевщины, Кривого Рога и других городов, проживающих в местной школе.

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Джилл Байден / Instagram Елены Зеленской

"Чтобы обрести безопасность и покой, они ехали много часов. А до того больше месяца выдержали под ежедневными российскими обстрелами...

Сегодня они улыбались вместе с нами, но можно вообразить, что происходит в их душах", — добавила Елена.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Instagram Елены Зеленской

Зеленская также поделилась с Байден деталями нового проекта – национальной программы психологической помощи.

"Потому что каждый украинец сейчас получил психологическую травму – в оккупации, в вынужденной эмиграции, под обстрелами, теряя близких. Плача и нервничая каждый день. И такую же невидимую травму, вдобавок к физическим ранам, достают и наши защитники.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Instagram Елены Зеленской

Итак, хотим просить американских коллег поделиться опытом. В США – мощная программа восстановления после посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Джилл согласилась, что это важно. До визита в Украину она уже успела пообщаться с украинскими женщинами из Румынии и Словакии. И чаще всего слышала от них вопрос, почему Путин хочет их убить.

Пожалуй, весь мир не способен ответить. Но что мы можем – это поощрить людей жить на все покушения на их жизнь и доказать им, насколько они бесценны", — отметила Зеленская

Елена Зеленская и Джилл Байден / Instagram Елены Зеленской

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