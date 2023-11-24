Это будет грандиозно: король Чарльз III готовит сюрприз к юбилею Камиллы

Королева Камилла отпразднует 80-летний юбилей через четыре года, а ее супруг король Чарльз III уже сейчас планирует грандиозную вечеринку.

По словам королевского комментатора, король Чарльз хочет, чтобы 80-летие королевы Камиллы было особенным и отмечалось по всей стране.

17 июля 2027 года королеве Камилле исполнится 80 лет, и монарх хочет, чтобы ее знаменательный день был отмечен особенным праздником. По словам комментатора Daily Mail Эфраима Хардкасла, Чарльз хочет отметить этот день национальной службой благодарения.

Покойная королева Елизавета , принц Филипп, а также королева-мать громко праздновали свои 80-летия. Не исключено, что и Камилла отметит его так же, пишет express.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

На прошлой неделе король Чарльз отпраздновал свое 75-летие роскошным ужином в Кларенс-хаусе. На мероприятии присутствовали члены королевской семьи и близкие друзья монарха. Говорят, что Чарльз был в приподнятом настроении после насыщенного событиями дня.

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