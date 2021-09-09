Это будет красиво: в Киеве пройдет гала-концерт балета с участием Кухар и Стоянова

Это будет красиво: в Киеве пройдет гала-концерт балета с участием Кухар и Стоянова

Супруги во время гала-концерта станцуют франмент из редкого балета "Лісова пісня".

13 сентября в 16:30 в "Октябрьском дворце" пройдет праздничный гала-концерт с участием знаменитого балетного дуета Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Зрители любят их пару за рискованные и легкие поддержки, а также за положительную энергию, которую они дарят.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Пресс-служба

5 причин, почему стоит посетить этот праздничный балетный концерт:

1. Вполне возможно, что совсем скоро грянет новый логдаун и важно еще до его наступления напитаться энергией прекрасного балетного искусства, который подарит вдохновение и новое дыхание. Этот вечер обязательно поможет пережить все сложности.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Пресс-служба

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Пресс-служба

2. В Киев приезжают ведущие премьеры Львовской оперы – Евгений Светлица и Илона Кравченко, танец которых невозможно посмотреть в Киеве. Они выйдут в дуете самого мужского балета "Спартак". В центре спектакля история двух пар, как двух противоборствующих сил – добра и зла, рабов и повелителей, свободы и деспотичной силы. Олицетворение свободы будет нести пара Евгения и Илоны.

3. Гостей ждет специальный сюрприз – впервые они увидят сочетание балетного искусства с творчеством музыканта Дмитрия Шурова, солиста проекта Pianoбой.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Пресс-служба

4. За один вечер зритель имеет возможность познакомиться с яркими фрагментами легендарных балетных постановок: "Лісова пісня", "Лебединое озеро", "Дети ночи", "Спартак", «Свадьба Фигаро" и многие другие. Все они в исполнении звезд Национальной оперы Украины и Львовского оперного театра: Екатерины Кухар, Александра Стоянова, Станислава Ольшанского, Евгения Светлицы и Илоны Кравченко, а также многих других.

5. В гала-концерте можно будет увидеть фрагмент из редкого балета "Лісова пісня" - бриллиант украинской классики обычно показывают всего 2 раза в год, а 13 сентября исполнят главные партии Мавки и Лукаша Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Пресс-служба

Александр Стоянов: "Балет "Лісова пісня" создан по мотивам одноименной драмы-феерии великой украинской поэтессы Леси Украинки, которую она представила читателю 1911 г. Это красивая сказка о любви, которая в спектакле передана под музыкальные мотивы украинского классика Михаила Скорульского. В произведении композитор тонко передал украинские мотивы, особенности музыкального фольклора Волыни".

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Пресс-служба

Екатерина Кухар: "Этапы развития отношений между Лукашем и Мавкой в спектакле, как и в произведении Леси Украинки, совпадают с определенной порой года. Весна – это знакомство и начало отношений Лукаша и Мавки. Лето – это расcвет их любви. Осень - измена Лукаша, он женится на другой. Зимой Мавка и Лукаш умирают и их души встречаются в другом мире".

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Пресс-служба

Во время гала-концерта будет идти видеосъемка.

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