"Это будет место силы": Елена Зеленская показала центр культуры и образования для украинцев в Вильнюсе

"Это будет место силы": Елена Зеленская показала центр культуры и образования для украинцев в Вильнюсе

Первая леди Украины рассказала о создании украинского центра в Литве.

Елена Зеленская сообщила в Instagram о том, что один из корпусов Университета Витовта Великого в Вильнюсе превратится в центр культуры и образования для украинцев.



"Тому, кто переехал не то что в другую страну, а даже в другой регион, не нужно рассказывать об ощущении одиночества и оторванности от привычной жизни. Люди ищут общение в соцсетях или центрах предоставления гуманитарной помощи. А хочется просто сесть и поговорить. Не торопиться. Отвлечься, чему-то научиться – например, языку. Почувствовать себя своим среди своих. Таким местом станет наш культурный центр в Вильнюсе.

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Спасибо первой леди Литвы госпоже Диане Науседене, моему великому другу и другу Украины, за то, что поддержала эту идею и быстро предложила решение", — написала Елена.

Зеленская рассказала, что инициатива создания этого украинского центра уже постепенно воплощается.

Так, первая леди Литвы Диана Науседене встретилась с ректором Университета Витовта Великого Юозасом Аугутисом и Послом Украины в Литовской Республике Петром Бештой. Они согласовали первые шаги по реализации задуманного.

"Снова чувствую в действии наш саммит первых леди и джентльменов, который мы начали в прошлом году в Киеве. Приглашаю других коллег присоединяться – создадим такой украинский дом в каждой стране, где есть вынужденные переселенцы из Украины. Это будет место силы, эмоций, знаний и встреч, место дружбы между нашими народами.

Уверена, что эта традиция переживет войну. Как любое сердечное общение побеждает мрак отчуждения и раздора", — добавила Елена Владимировна.

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