Это будет непросто: стали известны подробности учебы принцессы Леонор в авиационной академии

Принцесса Леонор / © Getty Images

Реклама

Новый учебный год наследная испанская принцесса Леонор проведет в Генеральной авиационно-космической академии в Сан-Хавьере, в Мурсии.

Уже появились первые фотографии Леонор в академии, она даже была запечатлена за штурвалом самолета. Издание royalfamily.news рассказывает о непростом графике, которому теперь придется следовать принцессе Астурийской, обучаясь в этом учебном заведении.

Принцесса Леонор в академии / © Getty Images

Известно, что день Леонор будет начинаться в 6:30 утра. После умывания и завтрака занятия начинаются в 7:40 и длятся до 15:00 с коротким перерывом в середине утра. Днем, с 16:00 до 18:00, продолжаются уроки и тренировки, после чего следует небольшой отдых. Ужин подается в 20:30, а к 22:30 воцаряется абсолютная тишина.

Реклама

«Это строгий распорядок», — говорят в академии, и принцесса уже знает, что это значит, после своего пребывания в Сарагосе и Марине, где были не менее строгие правила.

Леонор будет жить в одной комнате с тремя другими курсантками в женском общежитии с простыми спальнями и общими ванными в конце коридора. Академия предоставляет все необходимое, хотя рекомендуется взять с собой предметы первой необходимости, такие как солнцезащитный крем, средство от насекомых или налобный фонарик.

Принцесса Леонор в академии / © Getty Images

Самым сложным этапом курса станет обучение пилотированию. Сначала компьютерно-программное обеспечение (CBT) и тренажеры FTD помогут ей освоить управление самолетом Pilatus, а затем — полеты с инструктором на учебном самолете PC-21. Только после подтверждения навыков и уверенности ей будет разрешено совершить свой первый самостоятельный полет — достижение, которое дано далеко не каждому. Но, мы уверенны, принцесса справится с задачей, как справился в свое время и ее отец.