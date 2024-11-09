Это был ее первый Zoom: королева Рания взяла маленькую внучку на деловую встречу

Маленькую принцессу приобщают к семейному делу с пеленок.
3 августа 2024 года у принцессы Раджвы и принц Хусейна из Иордании родилась дочь, которую назвали Иман. Малышка - пока что единственная внучка у короля и королевы Иордании и заметно, что они в ней души не чаят.
Нянчится с Иман любит, конечно же, ее бабушка - 54-летняя королева Рания. Женщина показала на своей странице в Instagram, что взяла внучку с собой на деловую встречу, которая проходила с помощью Zoom.
На фото Рания держит Иман на руках. Малышка была одета в белую футболку и штаны с сердечками. Рания же надела белую блузу, несколько украшений и очки в черной оправе.
"Первое заседание совета директоров малышки Иман в Zoom в начале этой недели!", - подписала фото королева.
Напомним, что после рождения ребенка Королевский Хашимитский двор официально объявил, что новоиспеченные родители назвали свою малышку Иман бинт Аль-Хусейн. Девочка получит титул Ее королевского Высочества и титул принцессы. По случаю этого радостного события семья поделилась несколькими трогательными видео с ребенком и фотографиями того, как ее забирали с роддома.
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