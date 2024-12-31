Это был конфуз: какой самый смешной подарок принц Уильям преподнес Кейт Миддлтон

Принц Уильям однажды сделал Кейт Миддлтон один подарок, о котором супруги до сих пор вспоминают со смехом.

Это было в начале 2000-х, когда принц Уильям и Кейт Миддлтон только начинали свои отношения. Как то во время интервью на BBC Radio Five Live, когда речь зашла о подарках, принц Уэльский рассказал забавную историю, которая с ним приключилась.

"Однажды я подарил своей жене бинокль — она никогда не позволяла мне забыть об этом. Это было в самом начале ухаживаний, это было — я думаю, это решило дело", — пошутил он. "Все прошло не очень хорошо. Честно говоря, я понятия не имею, зачем я купил ей бинокль. В то время это казалось хорошей идеей", - сказал принц, пишет People.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали вам об одной из традиций семьи Виндзор. В канун Рождества, когда королевская семья традиционно открывает свои рождественские подарки, они воздерживаются от дорогих, роскошных подарков в пользу шуточных подарков. К примеру, однажды принцесса Анна подарила своему брату Чарльзу кожаное сиденье для унитаза, которое символизировало трон.

Принцесса Анна и король Чарльз III / Фото: Getty Images

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