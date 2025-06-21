Это был наряд с оригинальными рукавами: королева Испании Летиция появилась в васильковом платье

Королева Летиция / © Getty Images

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Мероприятие состоялось в Королевском муниципальном театре Брюгге, Бельгия. В рамках мероприятия король и королева встретились с испанскими студентами колледжа, а также со студентами, посещающими занятия по испанскому языку.

Король Филипп и королева Летиция / © Getty Images

Летиция появилась на публике в этот раз в своем любимом бренде Carolina Herrera. Она носила платье миди приталенного фасона, которое было выполнено в роскошном васильковом цвете. У платья были оригинальные рукава-фонарики с завязками.

Королева Летиция / © Getty Images

Свой наряд королева Испании дополнила бежевыми туфлями и небольшой сумкой от бренда Magrit. В ушах у королевы можно увидеть серьги с камнями синего цвета, а на руке золотое кольцо Coreterno с надписью на итальянском языке Amore che tutto move (любовь движет всем) — подарком от ее дочерей, с которым она никогда не расстается. Это цитата, вдохновленная последней строкой произведения Данте Алигьери «Божественная комедия». На внутренней стороне написана фраза, вдохновленная английской балладой средневековья: «Пока я существую, тебя будут любить».

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Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Associated Press Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и Джилл Байден / © Associated Press