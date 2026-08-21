Это был не просто наряд: какие тайные символы скрывались в образах Елизаветы II

Королева Елизавета II / © Getty Images

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Об этом рассказала Анджела Келли, стилистка и личная помощница королевы Елизаветы II, в своей книге The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe. В ней она вспоминает, как создавала наряды для королевских турне и важных государственных мероприятий.

Кленовые листья

Во время королевского турне по Канаде в 2010 году Елизавета II и принц Филипп должны были посетить государственный банкет в Торонто по случаю Дня Канады. Для этого события Анджела Келли решила создать платье, которое стало бы своеобразной данью уважения стране, поэтому дизайнер выбрала белое платье, а главным декоративным элементом сделала кленовые листья — самый известный символ страны.

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Особое внимание она уделила деталям: каждый кленовый листочек имел одиннадцать заостренных кончиков, как и настоящий канадский символ. Аппликацию украсили кристаллами Swarovski, которые должны были подчеркнуть простоту белого наряда.

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Королева Елизавета II / © Getty Images

Накануне банкета Келли даже организовала для представителей британской прессы возможность увидеть платье и сфотографировать его до того, как королева появится в нём на официальном мероприятии.

Когда на следующий вечер Елизавета II появилась в платье с кленовыми листьями на государственном банкете, этот образ вызвал настоящий восторг. Особенно журналисты отмечали внимание к деталям — в частности, правильное количество «зубчиков» на каждом листочке.

Королева Елизавета II / © Getty Images

Вышивка микмаков

Еще один образ для канадского турне 2010 года был вдохновлен традициями коренного народа микмаков, которых называют «Людьми рассвета».

Во время предыдущей поездки в Галифакс Келли встретилась с представителями общины и их вождем. Она заинтересовалась традиционной одеждой микмаков, богато украшенной сложной бисерной вышивкой.

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Королева Елизавета II / © Getty Images

Именно это мастерство вдохновило её на создание нового наряда для королевы. Для жакета и юбки она выбрала ткань канареечно-желтого цвета, но хотела добавить в образ элемент, который бы отсылал к культуре и традициям микмаков.

Келли попросила представителей народа создать украшения для воротника и манжет. Она предоставила им полную свободу в выборе дизайна и цветов бисера, подчеркнув, что для неё будет честью использовать их многовековую традицию в своём творении. Когда готовые воротник и манжеты поступили в Лондон, Келли была поражена мастерством исполнения.

Королева Елизавета II / © Getty Images

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