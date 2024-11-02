Это был особенный браслет: сентиментальное украшение принцессы Дианы, которое ей подарил Чарльз

Это украшение, о котором мало кто знает и его не было на публике уже очень много лет.
Обычно об отношениях Чарльза и Дианы вспоминают не в лучшем свете, однако в начале своего пути они все же испытывали друг к другу романтические чувства. В браке у пары родилось двое детей, которых они оба очень любили и ценили.
Также известно то, что принцесса Диана очень любила украшения и в ее коллекции их было очень много и совершенно разных типов. Диана носила жемчуга, бриллианты, сапфиры, аквамарины и изумруды. Однако во всем этом изобилии было одно очень особенное украшение, которое сейчас, вероятно, хранится в частной коллекции Уильяма или Гарри. Это был золотой довольно массивный браслет подаренный Диане мужем Чарльзом.
На протяжении десяти лет Чарльз дарил супруге на день рождения подвески к браслету и со временем он стал отражать самые важные и любимые моменты ее жизни, ведь на нем были подвески в виде:
- букв W и H - это первые буквы имен ее детей;
- золотой вомбат - он символизировал прозвище, данное Уильяму после их тура в Австралию в 1983 году;
- копию собора Святого Павла - это место, где пара поженилась в 1981 году;
- теннисную ракетку и кепку-поло - это знак ее любви к спорту;
- пуаны - знак ее любви к балету;
- плюшевый мишка - потому что она их любила;
- яблоко - это знак ее любви к Нью-Йорку;
- также была подвеска в виде свинки, но что она означала - неизвестно.
Известно, что этим украшением Диана очень дорожила и в начале своего брака часто носила. Вероятно, когда отношения с мужем испортились, она спрятала браслет в шкатулку, поскольку в конце 90-х на ней его уже было не увидеть.
Читайте также:
- У принцессы Дианы было украшение с буквой: рассматриваем редкий золотой аксессуар
- Это круто даже спустя 30 лет: вспоминаем один из самых стильных осенних луков принцессы Дианы
- Очаровательный образ: вспоминаем одно из любимых вечерних платьев принцессы Дианы
- В красных кожаных штанах: дерзкий наряд принцессы Дианы, который вы точно не видели