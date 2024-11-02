Это был особенный браслет: сентиментальное украшение принцессы Дианы, которое ей подарил Чарльз

Это украшение, о котором мало кто знает и его не было на публике уже очень много лет.

Обычно об отношениях Чарльза и Дианы вспоминают не в лучшем свете, однако в начале своего пути они все же испытывали друг к другу романтические чувства. В браке у пары родилось двое детей, которых они оба очень любили и ценили.

Прнцесса Диана с браслетом на руке / Фото: Getty Images

Также известно то, что принцесса Диана очень любила украшения и в ее коллекции их было очень много и совершенно разных типов. Диана носила жемчуга, бриллианты, сапфиры, аквамарины и изумруды. Однако во всем этом изобилии было одно очень особенное украшение, которое сейчас, вероятно, хранится в частной коллекции Уильяма или Гарри. Это был золотой довольно массивный браслет подаренный Диане мужем Чарльзом.

На протяжении десяти лет Чарльз дарил супруге на день рождения подвески к браслету и со временем он стал отражать самые важные и любимые моменты ее жизни, ведь на нем были подвески в виде:

букв W и H - это первые буквы имен ее детей;

золотой вомбат - он символизировал прозвище, данное Уильяму после их тура в Австралию в 1983 году;

копию собора Святого Павла - это место, где пара поженилась в 1981 году;

теннисную ракетку и кепку-поло - это знак ее любви к спорту;

пуаны - знак ее любви к балету;

плюшевый мишка - потому что она их любила;

яблоко - это знак ее любви к Нью-Йорку;

также была подвеска в виде свинки, но что она означала - неизвестно.

Прнцесса Диана с браслетом на руке / Фото: Getty Images

Прнцесса Диана с браслетом на руке / Фото: Getty Images

Известно, что этим украшением Диана очень дорожила и в начале своего брака часто носила. Вероятно, когда отношения с мужем испортились, она спрятала браслет в шкатулку, поскольку в конце 90-х на ней его уже было не увидеть.

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