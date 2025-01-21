Это был символ ее протеста: судья Верховного суда Америки надела особое украшение на инаугурацию

Во время инаугурации Дональда Трампа, который вернулся в Белый дом и стал 20 января официально 47-м президентом страны, особое внимание привлекла Кетанджи Браун Джексон.

Эта женщина - судья Верховного суда и в качестве белого воротника, который дополнял ее черную судейскую мантию, она выбрала массивное колье из ракушек и соответствующие серьги.

Это были ракушки каури. Согласно изданию Vogue, такие ракушки использовались в старину в качестве валюты в различных древних культурах по всему миру. Они особенно ценились в африканских культурах, где означали процветание и защиту. Также Национальный музей афроамериканской истории и культуры отмечает, что в Америке такие ракушки считаются тотемом, используемым для сопротивления рабству.

Сама судья Джексон является потомком рабов. И прослеживается особенный символизм в том, что она выбрала такое украшений для мероприятия, которое к тому же совпало в этом году с ​​Денем Мартина Лютера Кинга-младшего - самого заметного представителя и лидера движения за гражданские права чернокожих в США.

Кетанджи Браун Джексон / Фото: Associated Press

Также издание отметило, что судья Джексон еще не объяснила точное значение своего инаугурационного воротника, однако множественные значения ракушки каури указывают на то, что это ее модный протест.

Также символическое украшение носит еще одна американка - бывший министр внутренних дел США Деб Хааланд и которая является коренной американкой.

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