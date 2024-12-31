"Это был сложный год": принцесса Метте-Марит впервые прокомментировала скандалы с участием своего сына Мариуса

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит назвала 2024 год "сложным". В этом году ее старшего сына Мариуса несколько раз арестовывали, что принесло серьезные проблемы норвежской королевской семье.

27-летний Мариус Хойби - сын Метте-Марит от предыдущих отношений до того, как Метте вышла замуж за наследного принца Хокона.

Выступая в эфире NRK — норвежской общественной вещательной компании — в Рождество, Метте-Марит сказала: "Если бы мне пришлось выбрать одно слово для описания этого года, это было бы слово "сложный". Для нас это был трудный год и трудная осень", — добавила она, цитирует ее слова журнал People.

Мариус Хойби и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Мариус стал первым членом норвежской королевской семьи, которому было предъявлено обвинение в преступлении. Согласно изданию, он признался, что находился "под воздействием алкоголя и кокаина", и сказал, что страдает "психическими проблемами" и боролся "в течение длительного времени со злоупотреблением наркотиками".

"Я хочу взять на себя ответственность за то, что я сделал", — сказал Мариус в заявлении для NRK. Мариус также извинился перед своей семьей за действия, которые сильно повлияли на них.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Associated Press

В программе NRK "Год королевской семьи 2024 " кронпринцесса Метте-Марит заявила, что ее старший сын имеет право на личную жизнь, и рассказала, что они искали "профессиональную помощь" и делали это "уже долгое время. "Я не думаю, что мы смогли бы оказаться в подобной ситуации без этой помощи, вместе как семья, и в то же время выполнить наши обязательства перед норвежским народом", — добавила кронпринцесса.

Муж кронпринцессы, кронпринц Хокон добавил, что они "хотели бы, чтобы у него (Мариуса) было пространство для поиска собственного пути".

Помимо скандала вокруг Мариуса, этот год стал годом заголовков для норвежской королевской семьи: король Харальд заболел после февральской поездки в Малайзию, и с тех пор ему установили кардиостимулятор, что навсегда ограничило его королевские обязанности . У Метте-Марит в этом году были собственные проблемы со здоровьем, и в октябре она приостановила королевские обязанности из-за побочных эффектов от лекарств, принимаемых для лечения хронического заболевания легких.

Король Харальд V и его сын кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

Также мы писали ранее, что 31 августа принцесса Марта Луиза — сестра Хокона — вышла замуж за Дурека Верретта в Норвегии, что в общем то на фоне остальных события весьма позитивная новость.

Принцесса Марта-Луиза и шаман Дурек / Фото: Instagram принцессы Марты-Луизы

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