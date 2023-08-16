Это был смелый выбор: как выглядело одно из самых провокационных платьев принцессы Анны

Принцесса Анна всегда придерживалась сдержанного стиля в выборе нарядов. Но бывали у нее и весьма откровенные выходы в свет.

Как-то принцесса была запечатлена на пути на прием вместе с королем Греции Константином в очень пикантном платье насыщенного синего цвета с открытой спиной и вырезом халтер, а также достаточно пикантным декольте. Фото было сделано в 80-х годах в Лондоне.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

В молодые и особенно юные годы принцесса Анна была красавицей. Она часто носила яркие наряды, как и ее мать королева Елизавета II и не оставалась без внимания мужчин. Кстати, уже тогда принцесса носила свою любимую прическу, которую делает до сих пор.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, вчера в 73-й день рождения Анны, мы впоминали две истории любви единственной дочери королевы Елизаветы II.

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