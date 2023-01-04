Это был сюрприз: стало известно, какое свидание принц Уильям устроил для своей жены Кейт

Стало известно, что принц Уильям пригласил принцессу Кейт на сверхсекретное свидание, вдохновившись агентом 007 Джеймсом Бондом. Принцу Уэльскому предложили на тест-драйв построенный валлийцами Aston Martin DBX707, чтобы он мог потестить его в выходные.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Поэтому Уильям решил, что будет весьма романтично пригласить в такую "поездку" свою жену Кэтрин и прокатить ее на самом быстром внедорожнике в мире.

Как пишет Hello!, в настоящее время этот топовый автомобиль стоимостью 189 000 фунтов стерлингов (228 тысяч долларов) может развивать скорость до 193 миль в час (310 км в час). До сих пор четыре модели Aston Martin снимались в фильмах о Джеймсе Бонде, хотя DBX707 еще не дебютировал в кино.

Принц Уильям, отметим, является большим поклонником Джеймса Бонда. На протяжении многих лет он посещал несколько премьер франшизы.

В сентябре королевская чета посетила в лондонском Королевском Альберт-Холле показ фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". На красной дорожке Кейт в буквальном смысле блистала в золотом вечернем платье от Jenny Packham, расшитом пайетками и камнями, с глубоким V-образным декольте и короткими рукавами с кейп-накидкой. А принц Уильям надел черный смокинг, белоснежную рубашку и галстук-бабочку.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Также на премьере были король Чарльз III (тогда еще в статусе принца) и его супруга Камилла.

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