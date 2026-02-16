Это была ее медитация: как королева Елизавета II любила расслабляться

Королева Елизавета II / © Associated Press

Художник Крис Левин рассказал изданию woman&home о поучительной беседе, которая состоялась у него с королевой во время одной их встречи, где он писал ее портрет. Беседа зашла о медитации и о том, как Ее Величество любит отдыхать после работы.

«Она сказала, что на следующий день собирается в Балморал и очень этого ждет, и что работа в саду там для нее была своего рода медитацией», — поделился он.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Замок Балморал в Абердиншире — одна из двух королевских резиденций, находящихся в частной собственности монарха, и принцесса Евгения однажды сказала, что ее бабушка была там «самой счастливой». Там королева могла наслаждаться покоем и уединением и избегать давления королевской жизни. Именно в Балморале, 8 сентября 2022 года, Ее Величество и ушла из жизни.

Замок Балморал в Шотландии / © Getty Images

Как и ее сын Чарльз, королева обожала заниматься садоводством, когда работа не требовала от нее внимания. Каждое лето королева Елизавета возвращалась в Балморал и приглашала своих близких присоединиться к ней, создавая множество счастливых семейных воспоминаний о пикниках и прогулках.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III также старается проводить время в саду и любит заниматься садоводством. Недавно в Виндзорском замке был представлен фильм о монархе, в котором он рассуждает о том, почему так важно жить в гармонии с природой и заботиться о ней.