Это была плохая идея: королева Камилла пренебрегла маникюром в австралийском туре

Во время своего визита в Сидней король Чарльз и королева Камилла посетили Сиднейский оперный театр.
Также королевская чета были запечатлены на борту военного корабля "Адмирал Хадсон" во время смотра Военно-морского флота.
На этих двух мероприятиях 77-летняя королева Камилла появилась в белом платье-пальто с черными полосками, обута в бежевые туфли с пряжками и дополнила лук браслетом Van Cleef & Arpels, любимыми подвесками и солнцезащитными очками. На пальце у Камиллы сверкало ее помолвочное кольцо, которое она носит практически не снимая, а вот маникюром Ее Величество пренебрегла.
Король Чарльз надел в этот день светло-серый костюм, белую рубашку и галстук в принт зебр. Монарх также был в солнцезащитные очках.
В этот же день, напомним, королева Камилла посетила мероприятие австралийской организации по спасению продовольствия.
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