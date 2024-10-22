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Это была плохая идея: королева Камилла пренебрегла маникюром в австралийском туре

Это была плохая идея: королева Камилла пренебрегла маникюром в австралийском туре

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Во время своего визита в Сидней король Чарльз и королева Камилла посетили Сиднейский оперный театр.

Также королевская чета были запечатлены на борту военного корабля "Адмирал Хадсон" во время смотра Военно-морского флота.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / © Associated Press
Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press
Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / © Associated Press
Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

На этих двух мероприятиях 77-летняя королева Камилла появилась в белом платье-пальто с черными полосками, обута в бежевые туфли с пряжками и дополнила лук браслетом Van Cleef & Arpels, любимыми подвесками и солнцезащитными очками. На пальце у Камиллы сверкало ее помолвочное кольцо, которое она носит практически не снимая, а вот маникюром Ее Величество пренебрегла.

Маникюр королевы Камиллы / © Associated Press
Маникюр королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Король Чарльз надел в этот день светло-серый костюм, белую рубашку и галстук в принт зебр. Монарх также был в солнцезащитные очках.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / © Associated Press
Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

В этот же день, напомним, королева Камилла посетила мероприятие австралийской организации по спасению продовольствия.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press
Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / © Associated Press
Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

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