Это было 75 лет назад: как крестили принца Чарльза в Букингемском дворце

В ноябре король Чарльз III отпраздновал 75-летний юбилей. А в декабре у короля есть еще одна важная дата, которую пусть и не празднуют, но она имеет важное историческое значение.

Крещение первенца королевы Елизаветы II и принца Филиппа состоялось 15 декабря 1948 года в Букингемском дворце в Лондоне. Церемония прошла в Музыкальном зале с видом на дворцовые сады. Наследник был одет в платье для крещения, которое носили многие младенцы королевской семьи.

Церемония крещения принца Чарльза, 15 декабря 1948 года. Принцесса Елизавета с сыном на руках / Фото: Getty Images

Будущий король Великобритании был крещен Чарльзом Филиппом Артуром Джорджем, а накануне вечером Букингемский дворец опубликовал имена ребенка, и в газетах было много комментариев по поводу необычного выбора имени Чарльз. У принца было восемь крестных - король Георг VI (дедушка), принцесса Маргарет (тетя), королева Мария (прабабушка), вдовствующая маркиза Милфорд-Хейвен (бабушка принца Филиппа), леди Брабурн (двоюродная сестра Филиппа, позже графиня Маунтбеттен Бирманская и достопочтенный Дэвид Боуз-Лайон (младший брат королевы-матери), вспоминает Daily Mail.

После церемонии королевская семья устроила традиционную фотосессию. На снимках принца Чарльза держит на руках его мать принцесса Елизавета. Также на фото присутствуют принц Филипп, король Георг VI, бабушка Елизаветы – королева Мария Текская и сестра – принцесса Маргарет.

Церемония крещения принца Чарльза, 15 декабря 1948 года / Фото: Getty Images

На другом фото маленького Чарльза на руках держит его бабушка Елизавета Боуз-Лайон.

Церемония крещения принца Чарльза, 15 декабря 1948 года, ребенка держит на руках его бабушка Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, как Меган и Гарри крестили свою дочь Лилибет, которую назвали в честь королевы Елизаветы II.

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